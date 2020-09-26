В России коронавирусом заболели еще 8 232 человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили еще 8 232 случая коронавирусной инфекцией, из них 2 274 случая (27,6%) выявлено активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 167 805 заболевших.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 6 479 человек. Таким образом, врачи вылечили уже 952 399 пациентов.Также за сутки зафиксировано 160 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 20 545 человек.