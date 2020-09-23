В России выявили еще 8 135 случаев COVID-19
Россия и мир
Фото: yandex.ru
За сутки в России подтвердили 8 135 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено 1 159 573 заболевших.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 2 702 человека. Всего российские врачи вылечили уже 945 920 пациентов с COVID-19.
Также за сутки зафиксирован 61 летальный случая. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 20 385 человека.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 2 702 человека. Всего российские врачи вылечили уже 945 920 пациентов с COVID-19.
Также за сутки зафиксирован 61 летальный случая. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 20 385 человека.
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