В России выявили еще 8 135 случаев COVID-19

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 8 135 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено 1 159 573 заболевших.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 2 702 человека. Всего российские врачи вылечили уже 945 920 пациентов с COVID-19.Также за сутки зафиксирован 61 летальный случая. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 20 385 человека.