В России выявили еще 7 523 случай Covid-19

14.01 Суббота, 26 сентября 2020
Россия и мир
Фото: yandex.ru
За последние сутки в России выявлено 7 523 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 004 человека.



Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 225 летальных исходов, выздоровело 940 150 человек.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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