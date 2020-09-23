В России коронавирус подтвердили еще у 6595 человек
Россия и мир
Фото: yandex.ru/images
За сутки в России подтвердили 6 595 новых случаев коронавируса, из них 1 580 случаев (24,0%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 128 836 заболевших COVID-19.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 6 130 человек. Всего врачи вылечили уже 929 829 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 149 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 19 948 человек.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 6 130 человек. Всего врачи вылечили уже 929 829 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 149 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 19 948 человек.
На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса
23 сентября 2020
23 сентября 2020
Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом
18 сентября 2020
18 сентября 2020
Еще 124 свердловчанина заболели коронавирусом
15 сентября 2020
15 сентября 2020
На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 127 человек
16 сентября 2020
16 сентября 2020