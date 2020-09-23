В России коронавирус подтвердили еще у 6595 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 6 595 новых случаев коронавируса, из них 1 580 случаев (24,0%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 128 836 заболевших COVID-19.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 6 130 человек. Всего врачи вылечили уже 929 829 пациентов.Также за сутки зафиксировано 149 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 19 948 человек.