Адвокат: смерть Максима Марцинкевича не была самоубийством

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Независимая экспертиза по фото показала, что повреждения на теле националиста Максима Марцинкевича были нанесены не им самим. Об этом заявил адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.«Поскольку тело Марцинкевича ни нам, ни его отцу пока не показали и с результатами экспертизы, проведенной следствием, нас не ознакомили, мы обратились к независимому специалисту. Она проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Ее исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще», — рассказал он ТАСС.Адвокат подчеркнул, что защита и родственники Марцинкевича будут добиваться ознакомления с материалами экспертизы, проведенной следствием:«Во вторник в Челябинскую область отправится отец Максима за его телом. После доставки тела в Москву для похорон мы должны ознакомиться с экспертизой следствия. Если ее результаты нас не устроят, то мы будем ходатайствовать о повторной экспертизе и о приобщении нашего независимого исследования», - заявил он.