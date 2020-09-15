Националист Максим Марцинкевич покончил жизнь самоубийством в СИЗО №3 Челябинска

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16 сентября стало известно о смерти националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Инцидент произошёл в СИЗО №3 Челябинска. Его нашли в одиночной камере.Адвокат Марцинкевича Иван Северович заявлял, что из Челябинска его подзащитного должны были этапировать в Москву в рамках нового уголовного дела, передает РБК. Как уточнили следователи, сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.Как сообщает lenta.ru, Марцинкевич оставил предсмертную записку. В ней он написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска, в камере которого его найдут мертвым. Тесак также попросил передать своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записку он закончил словами «Простите меня». Записка датирована 15,09 2020 г.Позже в сети появилась фотография ещё одной предсмертной записки, датированной 16.09.20 г. Фотографии обеих опубликовал Telegram-канал «Честный детектив». Кстати, почерк в записках явно отличается.Ранее, в октябре 2014 года, Максим Марцинкевич писал ещё одну записку, в которой предупреждал, что ни в коем случае не собирается кончать жизнь самоубийством. Фото этого послания Марцинкевича опубликовал Telegram-канал «BAZA».Напомним, Марцинкевича неоднократно признавали виновным в разжигании ненависти. В декабре 2018 года его приговорили к десяти годам колонии строгого режима за нападение на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.