В России подтвердили еще 5670 случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 5 670 новых случаев коронавируса, из них 1 309 случаев (23,1%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 079 519 заболевших.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 5 809 человек. Таким образом врачи вылечили уже 890 114 пациентов.Также за сутки зафиксировано 132 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 18 917 человек.