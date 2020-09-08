В России подтвердили еще 5670 случаев коронавируса
Россия и мир
Фото: yandex.ru/images
За сутки в России подтвердили 5 670 новых случаев коронавируса, из них 1 309 случаев (23,1%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 079 519 заболевших.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 5 809 человек. Таким образом врачи вылечили уже 890 114 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 132 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 18 917 человек.
В России подтвердили еще 5670 случаев коронавируса
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 5 809 человек. Таким образом врачи вылечили уже 890 114 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 132 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 18 917 человек.
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