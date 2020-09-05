В России выявили еще 5509 случаев коронавируса
Россия и мир
Фото: yandex.ru/images
В России подтвердили еще 5 509 случаев коронавируса, из них 1 388 случаев (25,2%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 068 320 заболевших.
Из больниц по выздоровлению выписано 2 475 человек. Всего врачи спасли уже 878 700 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 57 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 18 635 человек.
В России выявили еще 5509 случаев коронавируса
Из больниц по выздоровлению выписано 2 475 человек. Всего врачи спасли уже 878 700 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 57 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 18 635 человек.
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