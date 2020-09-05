В России выявили еще 5 449 случаев COVID-19

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 5 449 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено 1 062 811 заболевших.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 2 690 человека. Всего российские врачи вылечили уже 876 225 пациентов с COVID-19.Также за сутки зафиксировано 94 летальных случая. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 18 578 человека.