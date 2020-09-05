В России зафиксировали 5 504 новых случаев коронавируса

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 5 504 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено 1 051 874 заболевших в 85 регионах.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 6 734 человека. Всего российские врачи вылечили уже 868 107 пациентов с COVID-19.Также за сутки зафиксировано 102 летальных случая. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 18 365 человека.