В России зафиксировали 5 504 новых случаев коронавируса
Россия и мир
Фото: yandex.ru
За сутки в России подтвердили 5 504 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено 1 051 874 заболевших в 85 регионах.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 6 734 человека. Всего российские врачи вылечили уже 868 107 пациентов с COVID-19.
Также за сутки зафиксировано 102 летальных случая. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 18 365 человека.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 6 734 человека. Всего российские врачи вылечили уже 868 107 пациентов с COVID-19.
Также за сутки зафиксировано 102 летальных случая. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 18 365 человека.
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