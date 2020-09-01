Хакеры выложили в открытый доступ базу данных участников и партнеров конкурса «Лидеры России»
Россия и мир
Фото: nios.ru
В свободном доступе появилась база персональных данных участников, организаторов и партнеров конкурса «Лидеры России». В слив, помимо прочего, попали паспортные данные чиновников из администрации президента и менеджеров государственных корпораций, пишет Daily Storm.
Напомним, что конкурс управленцев «Лидеры России» завершился 8 сентября. В этот же день в даркнете, на одном из хакерских форумов появилась открытая база данных, содержащая данные об участниках и партнерах финала конкурса.
В базу попали персональные данные двух сотрудников администрации президента: Дениса Секиринского, замначальника по научно-образовательной политике, и Елены Иванниковой, замначальника департамента приоритетных направлений науки и техники.
Кроме того, по данным издания, в список попали данные сотрудников государственных корпораций ПАО «Россеть», ГК «Ростех», ПАО «Газпром нефть» и ГК «Роскосмос».
Напомним, что конкурс управленцев «Лидеры России» завершился 8 сентября. В этот же день в даркнете, на одном из хакерских форумов появилась открытая база данных, содержащая данные об участниках и партнерах финала конкурса.
В базу попали персональные данные двух сотрудников администрации президента: Дениса Секиринского, замначальника по научно-образовательной политике, и Елены Иванниковой, замначальника департамента приоритетных направлений науки и техники.
Кроме того, по данным издания, в список попали данные сотрудников государственных корпораций ПАО «Россеть», ГК «Ростех», ПАО «Газпром нефть» и ГК «Роскосмос».
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