В России зафиксировали 5 099 новых случаев коронавируса
Россия и мир
Фото: yandex.ru
За сутки в России подтвердили 5 099 новых случаев коронавируса, в 23,2% случаев клинических проявлений болезни не было. Всего в стране выявлено 1 035 789 заболевших.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 6 772 человека. Всего российские врачи вылечили уже 850 049 пациентов с COVID-19.
Также за сутки зафиксировано 122 летальных случая. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 17 993 человека.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 6 772 человека. Всего российские врачи вылечили уже 850 049 пациентов с COVID-19.
Также за сутки зафиксировано 122 летальных случая. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 17 993 человека.
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