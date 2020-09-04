В России зафиксировали 5185 новых случаев коронавируса
Россия и мир
Фото: yandex.ru
За сутки в России подтвердили 5 185 новых случаев коронавируса, из них 1 223 случая (23,6%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 030 690 заболевших.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 2 328 человек. Всего российские врачи вылечили уже 843 277 пациентов с COVID-19.
Также за сутки зафиксирован 51 летальный случай. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 17 871 человек.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 2 328 человек. Всего российские врачи вылечили уже 843 277 пациентов с COVID-19.
Также за сутки зафиксирован 51 летальный случай. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 17 871 человек.
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