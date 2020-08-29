Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В столице подтверждено 625 новых случаев заражения коронавирусом. Среднесуточное число заболевших за неделю на 5% меньше, чем 2 недели назад. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.Среди новых выявленных случаев:- 13,6% — дети- 42,4% — от 18 до 45 лет- 24,3% — от 46 до 65 лет- 9,3% — от 66 до 79 лет- 10,4% — старше 80 летВсе пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.