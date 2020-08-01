Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию для участия в парламентских выборах

16:02 | 27.08.2020

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем видеообращении поблагодарил Украину за то, что она стала ему вторым домом, и заявил, что теперь возвращается на родину, чтобы участвовать в парламентских выборах, передает РИА «Новости».



Ранее Саакашвили не раз заявлял, что не признает легитимности нынешнего грузинского руководства и готов быть на переднем крае на выборах. При этом он признал, что во время его президентства в Грузии были допущены ошибки, а также сказал, что хочет просить прощения.

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