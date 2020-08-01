Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Лукашенко

15:52 | 27.08.2020

Путин заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости, передает «Эхо Москвы». Такое решение было принято по просьбе Лукашенко.



По словам Путина, российские силовики не будут использоваться до тех пор, пока «экстремистские элементы» в Беларуси «не перейдут границ, не начнут разбой». Сейчас необходимости в них нет, подчеркнул Путин, сообщает ТК «Дождь».

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