15:40 | 27.08.2020

Лукашенко заявил, что против страны началась дипломатическая бойня, организованная иностранными государствами, сообщает БелТА. «Мы сегодня имеем налицо определённый этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражены этой борьбой, войной противоборствующих сторон», — заявил Лукашенко.



Ранее, 27 августа, глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что страна не признает результата президентских выборов в Белоруссии и не признает Лукашенко главой государства. Той же позиции, по его словам, придерживается и ЕС, передает iz.ru.



Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как граждане из разных городов страны отказались признавать официальные итоги выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов. По данным оппозиции власти тотально сфальсифицировали результаты голосования.



Людей, вышедших на улицы отстаивать свои права, силовики избивали, расстреливали резиновыми пулями, закидывали светошумовыми гранатами. В интернете множество свидетельств издевательств со стороны силовиков над жителями белорусских городов. Также сообщается о нескольких погибших гражданских.

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