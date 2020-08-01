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15:40 | 27.08.2020

Лукашенко заявил, что против страны началась дипломатическая бойня

Лукашенко заявил, что против страны началась дипломатическая бойня, организованная иностранными государствами, сообщает БелТА. «Мы сегодня имеем налицо определённый этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражены этой борьбой, войной противоборствующих сторон», — заявил Лукашенко.

Ранее, 27 августа, глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что страна не признает результата президентских выборов в Белоруссии и не признает Лукашенко главой государства. Той же позиции, по его словам, придерживается и ЕС, передает iz.ru.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как граждане из разных городов страны отказались признавать официальные итоги выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов. По данным оппозиции власти тотально сфальсифицировали результаты голосования.

Людей, вышедших на улицы отстаивать свои права, силовики избивали, расстреливали резиновыми пулями, закидывали светошумовыми гранатами. В интернете множество свидетельств издевательств со стороны силовиков над жителями белорусских городов. Также сообщается о нескольких погибших гражданских.

© «Вечерние ведомости»

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