Немецкие врачи отказались комментировать слухи об отравлении Навального «Новичком»

15:31 | 27.08.2020

Представитель берлинской клиники Charite Мануэла Зингль прокомментировала публикацию немецкого издания Der Spiegel, в котором говорится о том, что находящийся в клинике российский политик Алексей Навальный мог быть отравлен «Новичком», передает MK.ru.



«Мы оповестим общественность, когда будут получены новые выводы. Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции», — подчеркнула Зингль.



Алексей Навальный находится на лечении в Германии в клинике Charite. Представители медучреждения молчат после публикации о том, что политик мог быть отравлен.

© «Вечерние ведомости»