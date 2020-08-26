Состояние Илона Маска превысило отметку в 100 миллиардов долларов

14:08 | 27.08.2020

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с начала этого года увеличилось более чем в 3,5 раза и впервые перевалило за 100 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг.



Состояние Маска возросло благодаря увеличению стоимости акций Tesla, котировки которых на прошлой неделе превысили $2 тыс.



Сейчас, по данным Bloomberg, Илон Маск находится на четвертой строчке рейтинга богатейших людей мира, уступая Джефу Безосу (основатель Amazon), Биллу Гейтсу (основатель Microsoft) и Марку Цукербергу (Facebook).

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