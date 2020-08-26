13:01 | 27.08.2020

Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают «Известия». Этой политике уже последовали Tele2 и МТС.



По словам аналитиков, безлимитные тарифы невыгодны для телекоммуникационных компаний. Кроме того, сказывается падение их доходов в условиях возросшего потребления услуг за время пандемии, передает gazeta.ru.

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