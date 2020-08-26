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12:55 | 27.08.2020

Представлена новая форма сборной России по футболу к чемпионату Европы-2020

Компания Adidas представила обновлённую версию домашней формы сборной России, в которой команда будет выступать на предстоящем чемпионате Европы-2020. Турнир пройдёт следующим летом.

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, мы создали обновлённый дизайн джерси, сделали его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной — красный и белый», — говорится в пресс-релизе технического спонсора сборной России компании Adidas.

Напомним, матчи Евро-2020, который был перенесён пандемии коронавируса, пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 в 12 городах Европы. Ближайшие игры национальная команда РФ проведет в рамках Лиги наций против Сербии и Венгрии. Матчи состоятся 3 и 6 сентября.

© «Вечерние ведомости»

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