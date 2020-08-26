Несколько военных США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии

12:39 | 27.08.2020

Несколько военных США пострадали из-за столкновения с российским патрулем в Сирии. Об этом сообщают телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на источники. Как передает телеканал, машина российских военнослужащих врезалась в американский автомобиль, чей экипаж получил травмы, «похожие на сотрясение мозга».



Инцидент произошел во вторник, 25 августа, на востоке САР в установленной зоне безопасности, где действуют силы США. Отмечается, что Москва ранее обязалась остановить свои операции в этом районе.

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