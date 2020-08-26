В ФСБ заявили о задержании военнослужащего РВСН по подозрению в госизмене

12:27 | 27.08.2020

ФСБ заявила, что в Барнауле задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения Минобороны. Его подозревают в передаче сведений, составляющих гостайну, украинской разведке, передает «Интерфакс». Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Сейчас военнослужащий находится под стражей, ему грозит до 20 лет колонии.

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