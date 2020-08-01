Светлана Тихановская оценила возможность переговоров с Россией

16:25 | 26.08.2020

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью французской газете Monde заявила, что пока не пришло время для разговора с Россией.



«Время еще не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за наши права, но я попрошу ее, как и всех, кого встречаю, уважать наш суверенитет», — сказала Тихановская.



Ранее Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом и рассказала, что он обещал помочь белорусской оппозиции. Она также выступила перед депутатами Европарламента и заявила, что революция в Белоруссии не является ни антироссийской, ни антиевропейской, передает lenta.ru.

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