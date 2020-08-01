Один человек погиб в результате стрельбы во время протестов в Висконсине

14:32 | 26.08.2020

Один человек погиб во время стрельбы в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где третий день протестуют местные жители после того, как полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка, сообщает New York Times.



Газета Kenosha News отмечает, что протестующие крушили автомобили на улицах города и вступили в словесную перепалку с владельцами машин. Конфликт перерос в стрельбу. «Много людей ранены в результате стрельбы», — сообщили газете в местной полиции.



Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин, однако он получил ранения в результате выстрелов правоохранителей. Блейка госпитализировали, его состояние оценивалось как тяжелое.

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