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14:14 | 26.08.2020

В результате взрыва бытового газа в пятиэтажке на западе Москвы пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали, по уточненным данным, при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Взрыв и пожар произошел в жилом доме по адресу: улица Кубинка, 4. Как сообщает МЧС, возгорание началось в квартире на третьем этаже пятиэтажного здания, площадь пожара составила 55 кв. м. В 10:36 мск пожар ликвидировали. Из горящего здания были спасены 16 человек, пожар ликвидирован.

© «Вечерние ведомости»

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