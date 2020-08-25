В Минобороны РФ заявили об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

12:16 | 26.08.2020

Авиации России и Сирии уничтожили 327 боевиков из группировки, причастной к убийству российского военного советника 18 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российской группировки в Сирии.



«Ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов», — рассказал представитель российской группировки в Арабской Республике.

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