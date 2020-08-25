«Барселона» подтвердила желание Лионеля Месси покинуть клуб

12:08 | 26.08.2020

Футбольный клуб «Барселона» подтвердил, что Лионель Месси заявил о своем желании покинуть его. В клубе сообщили, что футболист направил соответствующий документ и хочет воспользоваться своим правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона, передает Associated Press.



По информации ряда испанских СМИ, в том числе AS и Deportes Cuatro, новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман провел встречу с Месси и сказал ему, что в команде больше ни у кого не будет привилегий и поблажек. Указано, что после разговора с тренером аргентинский футболист решил покинуть команду.



Напомним, Месси выступает за «Барселону» с 2004 года, то есть с самого начала карьеры (он является воспитанником этого клуба) и за это время побил все мыслимые и немыслимые клубные рекорды.

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