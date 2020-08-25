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12:01 | 26.08.2020

Президент Чехии Милош Земан сломал руку, вставая с кресла

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали из-за травмы руки. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек, ему предстоит сделать операцию.

«Господин президент вечером смотрел новости по телевизору, а по окончании при попытке встать не воспользовался своей тростью или помощью охраны, споткнулся и сломал правую руку», — сообщил Овчачек.

Сейчас президент находится в Центральном военном госпитале в Праге, где ему будет проведена операция. Жизни Земана ничего не угрожает.

© «Вечерние ведомости»

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