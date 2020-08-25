Синод РПЦ сменил главу Белорусского экзархата

11:53 | 26.08.2020

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата (отдельного церковного округа) митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева). Новым патриаршим экзархом в Белоруссии назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко).



Синод выразил митрополиту Павлу благодарность за труд на посту главы Белорусской православной церкви и назначил его руководителем Кубанской митрополии. Предыдущий митрополит Кубани скончался 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом, напоминает «Интерфакс».

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