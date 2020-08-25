Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вернуть Крым

11:47 | 26.08.2020

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пообещал «вернуть» Крым в состав страны. Заявление он сделал в интервью Euronews. Однако он отметил, что за 6 лет не было создано «серьезной и эффективной площадки» для решения этого вопроса, помимо договоренностей с западными странами о санкциях против России.



При этом Владимир Зеленский выразил благодарность странам, которые вводили против Москвы ограничительные меры после 2014 года. Зеленский также отметил, что считает возвращение Донбасса и Крыма равноценными вопросами.

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