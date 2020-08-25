Россия и мир
11:47 | 26.08.2020
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вернуть Крым
При этом Владимир Зеленский выразил благодарность странам, которые вводили против Москвы ограничительные меры после 2014 года. Зеленский также отметил, что считает возвращение Донбасса и Крыма равноценными вопросами.
© «Вечерние ведомости»
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Екатеринбуржец открыл стрельбу по девушке и её отцу
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Подстанция 220 кВ на Урале переведена на дистанционное управление
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В Екатеринбурге пройдёт День народов Среднего Урала
18:42 | 25.08.2020
У трёхлетней девочки на Урале удалили опухоль почек V стадии
18:17 | 25.08.2020
«Бог услышал наши молитвы»: Свердловский облсуд отпустил на свободу оперативников, осужденных по оговору малолетнего преступника
17:59 | 25.08.2020
В ДТП в Свердловской области серьёзно пострадали дети
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На «часе депутата» представили доклад о готовности образовательных учреждений Перми к новому учебному году
17:26 | 25.08.2020
Коронавирус выявлен у жителей 11 территорий Пермского края
17:19 | 25.08.2020
Самолёты из Екатеринбурга в Уфу начнут летать ежедневно
17:02 | 25.08.2020
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