Рейтинг регионов с самым загрязненным воздухом возглавил Красноярский край

11:38 | 26.08.2020

Красноярский край, Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ были определены как регионы с самым загрязненным воздухом. Об этом говорится в отчете аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, передает РБК.



Отмечается, что Красноярском крае активно процветает металлургическая отрасль, на которую приходится 21% от всех выбросов предприятий. В Кемеровской области развита угледобывающая промышленность, а в Ханты-Мансийском автономном округе— нефтегазовая.



В топ-10 российских регионов с наиболее загрязненным воздухом вошли Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область и Красноярский край.



При формировании списка излучались объемы выбросов от промышленных предприятий, которые базируются в той или иной области, и от транспорта.

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