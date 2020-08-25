Россия и мир
11:32 | 26.08.2020
Белорусские власти при высылке испортили паспорта российских журналистов
Постановление правительства «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации» запрещает вносить в паспорт какие-либо отметки и записи, за исключением предусмотренных этим положением. В противном случае он считается недействительным, пояснили в ведомстве. Журналисты не понесут административную ответственность за это, так как вина владельца паспорта отсутствует, подчеркнули в МВД.
Как напоминает РБК, протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые проходили с 4 по 9 августа. Во время протестных акций произошли столкновения с силовиками, которые для разгона митингующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и дубинки. В результате пострадали сотни человек, среди которых оказались российские журналисты.
© «Вечерние ведомости»
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