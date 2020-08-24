Рогозин заявил, что Федеральную космическую программу сократили на 150 миллиардов рублей

14:15 | 25.08.2020

Глава Роскосмоса Рогозин заявил, что власти страны урезали Федеральную космическую программу до 2025 года на 150 миллиардов рублей.



«По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд руб., а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд руб. И это, не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета», — заявил Рогозин.



Как отмечает «Эхо Москвы», Рогозин еще перед принятием программы утверждал, что сокращение финансирования ниже этой отметки в полтора триллиона рублей приведет к деградации отрасли.

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