По данным СМИ, компания «Яндекс» вывезла некоторых сотрудников из Белоруссии

14:11 | 25.08.2020

Некоторые сотрудники белорусского офиса компании «Яндекс» вывезены в Россию. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источники в белорусском офисе.



В «Яндексе» РБК заявили, что всего в Минске работают около 300 сотрудников компании. При этом они работают в удаленном формате, а офис уже несколько месяцев закрыт. «Некоторые сотрудники уехали из города», — добавили в компании.



Напомним, 13 августа в белорусский филиал «Яндекса» и Uber обыскали. Тогда в офисы компаний пришли люди в черном и с оружием в руках.

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