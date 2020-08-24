14:01 | 25.08.2020

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что возвращается в школу после перерыва в год. Об этом она написала на своей странице в Twitter.



Грета Тунберг в 2018 году по пятницам вместо учебы в школе стала приходить к парламенту Швеции требовать у властей усилить меры борьбы с изменением климата. Ее идея превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — Fridays For Future. В июне 2019 года Грета Тунберг перестала посещать занятия в школе и брала уроки удаленно.

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