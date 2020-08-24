Минпросвещения не будет переносить начало учебного года

13:44 | 25.08.2020

Начало учебного года запланировано на 1 сентября во всех российских регионах, сообщила пресс-служба Минпросвещения. Так в ведомстве отреагировали на предложение депутата Госдумы Власова (ЛДПР) перенести начало учебного года, чтобы не допустить вспышки коронавируса.



«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», — говорится в сообщении Минпросвещения.



Также в ведомстве подчеркнули, что все меры по здоровьесбережению в образовательной среде применяются в соответствии предписаниям Роспотребнадзора, передает rg.ru.

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