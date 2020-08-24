Россия и мир
12:05 | 25.08.2020
По данным СМИ, Минобороны Великобритании планирует полностью отказаться от танков
В Минобороны Великобритании полагают, что меняющийся характер ведения войны требует больших инвестиций в кибервооружение, космос и другие передовые технологии, пишет издание.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:41 | 25.08.2020
В Екатеринбурге снизилось число вызовов «скорой» к пациентам с COVID-19
15:18 | 25.08.2020
В Екатеринбурге появились ещё две работы в рамках фестиваля STENOGRAFFIA
14:56 | 25.08.2020
Средний Урал вошёл в ТОП-5 в программе доступных путешествий
14:36 | 25.08.2020
Под Нижним Тагилом отступил паводок
14:19 | 25.08.2020
В Прикамье будут реализованы новые программы «серебряного» туризма
14:16 | 25.08.2020
В Свердловской области назвали даты массовой вакцинации от коронавируса
13:58 | 25.08.2020
В уральском лесу пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
13:08 | 25.08.2020
Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале поднялся до 0,9
13:06 | 25.08.2020
Пятый день ежедневный прирост инфицированных в Прикамье не превышает 60
12:58 | 25.08.2020
4 696 новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки
12:55 | 25.08.2020
В Екатеринбурге за сутки коронавирус обнаружили у 36 человек
12:51 | 25.08.2020
Число скончавшихся свердловчан с COVID-19 достигло 420
12:47 | 25.08.2020
В Пермском крае зафиксировано 55 случаев COVID-19
12:46 | 25.08.2020
На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе
12:25 | 25.08.2020
Свое участие в Пермском марафоне подтвердили известные легкоатлеты
12:21 | 25.08.2020
В Екатеринбурге насмерть сбили велосипедиста
12:18 | 25.08.2020
Дмитрий Махонин: «Алмаз-Антей» поможет обеспечить ЗИД заказами»
12:07 | 25.08.2020
Пермяки впервые в своей истории выиграли Кубок России по пляжному регби
11:54 | 25.08.2020
Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировали десятки человек
11:33 | 25.08.2020
Уралец пытался продать залоговую иномарку
11:19 | 25.08.2020
В Екатеринбурге в аварии пострадали два человека
10:55 | 25.08.2020
Экс-судебный пристав на Урале обвиняется в коррупционных преступлениях
10:38 | 25.08.2020
На Репина в Екатеринбурге запретили повороты на трёх перекрёстках
10:19 | 25.08.2020
В пожаре в Екатеринбурге погиб мужчина
09:57 | 25.08.2020
В конкурсе «Миссис Екатеринбург – 2020» выберут лучшую маму города
09:17 | 25.08.2020
Зооспасатель на Урале удочкой снял кота с дерева
22:25 | 24.08.2020
У игрока «Урала» Андрея Егорычева родилась дочка
20:00 | 24.08.2020
Автоинспекторы Свердловской области пресекли около 8 тысяч нарушений ПДД
19:34 | 24.08.2020
В Екатеринбурге скончался известный врач
19:19 | 24.08.2020
128 свердловчан набрали сто баллов на ЕГЭ