По данным СМИ, Минобороны Великобритании планирует полностью отказаться от танков

12:05 | 25.08.2020

Минобороны Великобритании рассматривает возможность полного отказа от танков в рамках программы по модернизации вооруженных сил, пишет газета Times. По данным издания, правительство может принять такое решение из-за высоких затрат на модернизацию 227 танков «Челленджер 2» и 388 боевых машин пехоты «Уорриор» британской армии.



В Минобороны Великобритании полагают, что меняющийся характер ведения войны требует больших инвестиций в кибервооружение, космос и другие передовые технологии, пишет издание.

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