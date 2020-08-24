Кипр с 28 августа открывает границу для некоторых категорий россиян

11:36 | 25.08.2020

Кипр с 28 августа начнет принимать некоторые категории россиян, об этом говорится в пресс-релизе местного Минздрава.



Ведомство обновило свою оценку эпидемиологической ситуации в разных странах и впервые включило Россию в категорию С. Попадание в нее разрешает въезд на Кипр гражданам, которые постоянно проживают на острове, и членам их семей; тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам, сообщает РБК. Все въехавшие на Кипр после 14-дневного карантина обязаны пройти молекулярный тест на коронавирус.



Отмечается, что приехавшие из стран категории В обязаны иметь справку о тесте на коронавирус, граждане стран из категории А могут въезжать свободно.

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