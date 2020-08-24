Счетная палата РФ выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

11:27 | 25.08.2020

Счетная палата России нашла ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые часто приводят к нарушению пенсионных прав россиян, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам проверки деятельности ПФР в 2017–2019 годах, передает РИА «Новости».



«В системе индивидуального учета Пенсионного фонда России за каждым гражданином закреплен «Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица», где хранится, в частности, информация о стаже. Оказалось, что иногда за одним человеком может быть закреплено несколько таких счетов с одним и тем же присвоенным номером СНИЛС», — говорится в сообщении. Другой проблемой стало то, что один страховой номер индивидуального лицевого счета присваивался сразу нескольким людям.



«Доплаты со дня назначения пенсий, как правило, не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан. Из 45 проверенных пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, в 53,3% размеры пенсий приведены в соответствие с законодательством только в ходе аудита. Пенсионерам доплачено 2,2 млн руб.», — говорится в отчете.

© «Вечерние ведомости»