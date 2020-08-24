Клан Ротенбергов возглавил рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

11:18 | 25.08.2020

В рейтинге богатейших семей России впервые за шесть лет сменился лидер. Forbes поставил на первое место клан Ротенбергов, чье состояние за год увеличилось на 270 миллионов долларов, до 5,45 миллиарда, передает lenta.ru.



Второе место заняла семья Гурьевых, владеющая компанией «Фосагро», ее состояние оценивается в 5,1 млрд долларов. На третье место поставили семью Гуцериевых (группа «Сафмар»), которая в предыдущие годы являлась лидером рейтинга. Капитал семьи за год уменьшился на 2,45 млрд долларов и составил 3,2 млрд долларов.



Четвертое место занимают Шаймиевы, состояние которых Forbes оценил в 2,85 миллиарда долларов. Айрат и Радик Шаймиевы — сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. На пятом месте находится семья Евтушенковых (АФК «Система») с 2,3 млрд долларов.

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