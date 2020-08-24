В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

11:12 | 25.08.2020

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову перенести начало учебного года на 1 октября, сообщает РИА «Новости».



Парламентарий пояснил, что его инициатива обусловлена ежедневным выявлением в России около 5 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. «Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания», — отметил депутат.



Как напоминает lenta.ru, 11 августа сообщалось, что занятия в российских школах и вузах начнутся первого сентября в очном формате с соблюдением всех мер предосторожности. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, ношение медицинских масок будет обязательным, а занятие физкультурой будут проходить на улице.

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