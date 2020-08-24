ЕС потребовал от России прозрачного расследования по делу Алексея Навального

10:57 | 25.08.2020

Россия должна провести прозрачное расследование возможного отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на сайте ЕС.



«Евросоюз решительно осуждает... возможное покушение на господина Навального. Российские власти незамедлительно должны начать независимое и прозрачное расследование этого инцидента», - заявил Боррель.



Как напоминает «Эхо Москвы», накануне врачи берлинской клиники подтвердили отравление российского политика. Алексей Навальный остается в коме, но угрозы жизни нет.

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