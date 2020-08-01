В России начались государственные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей»

17:29 | 24.08.2020

В России стартовали испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей». Об этом в понедельник заявил вице-премьер Юрий Борисов в ходе форума «Армия-2020».



«Факт — начаты государственные испытания, и сегодня уже комплектация, упрощённая комплектация С-500, имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства», — заявил Борисов.



С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты, отмечает РИА «Новости».

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