Белорусская оппозиция потребовала проверить передачу автомата несовершеннолетнему сыну Лукашенко

16:51 | 24.08.2020

Координационный совет оппозиции Белоруссии потребовал проверки факта передачи боевого автомата несовершеннолетнему сыну Александра Лукашенко Николаю, передает lenta.ru.



«Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание», — также сказала член президиума КС Мария Колесникова на пресс-конференции.



По ее словам, странно, «когда человек, который управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска».



Ранее в СМИ появился ролик, на котором Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам возле его резиденции. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.

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