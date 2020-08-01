Президент США Трамп допустил полный разрыв экономического сотрудничества с Китаем

16:47 | 24.08.2020

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что в случае победы на следующих выборах главы государства он будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик Соединенных Штатов и КНР, передает lenta.ru.



«Если они не будут обращаться с нами правильно, я, конечно, сделаю это», - ответил Трамп на вопрос журналиста Fox News о готовности разъединить экономики двух стран. По мнению американского лидера, американская экономика несет огромные убытки из-за Пекина.



В то же время Трамп заявил, что не хочет «поджигать мир прямо сейчас».

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