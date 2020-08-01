16:37 | 24.08.2020

Путин заявил, что безработица — одна главных проблем в стране, и необходимо обратить внимание на рынок труда. Об этом он сообщил на рабочей онлайн-встрече с губернатором Ростовской области Голубевым, стенограмма которой размещена на сайте Кремля.



«Уровень безработицы. Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране. Это совершенно очевидно. Но, повторяю ещё раз, Ростов — это развитый регион: и в промышленном отношении, и в отношении возможности для сельского хозяйства. И, конечно, нужно обратить внимание на рынок труда», — отметил президент РФ.



Как напоминает russian.rt.com, в середине июля Путин отмечал, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.

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