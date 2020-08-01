Власти Германии считают «вполне вероятным» отравление Алексея Навального

16:34 | 24.08.2020

Власти Германии считают, что российский оппозиционер Алексей Навальный, скорее всего, был отравлен. Об этом сказал на пресс-конференции официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт, передает MK.ru.



«Было ясно, что после его прибытия должны были быть задействованы меры по охране, поскольку речь идет о пациенте, в отношении которого с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления. В диалоге между ведомствами было решено передать эту задачу на федеральный уровень. Это значит, что у федерального ведомства уголовной полиции есть правовые основания для этого», — сказал Зайберт.



В Берлине убеждены, что Навальному нужно предоставить личную защиту, добавил он.

© «Вечерние ведомости»