В Госдуме предложили ежегодно выплачивать по десять тысяч рублей родителям школьников

15:16 | 24.08.2020

В правительство России на отзыв направлен законопроект о ежегодной выплате родителям школьников по десять тысяч рублей к началу нового учебного года. Об этом рассказал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Нилов.



Одновременно предусмотрена ежегодная индексация выплаты, что, по мнению депутата, позволит сохранить её покупательную способность. Условием получения средств является наличие гражданства РФ у школьника.



В пояснительной записке к документу отмечается, что сборы первоклассника к 1 сентября могут обойтись родителям в 20 тыс. рублей, при этом из-за пандемии коронавируса доходы многих россиян снизились, передает iz.ru.

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