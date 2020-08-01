Россия и мир
15:00 | 24.08.2020
В Кремле надеются, что в ситуации в Белоруссии удастся избежать применения насилия
«Пока мы констатируем, слава богу, что не было никаких провокаций со стороны митингующих, констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности. Слава богу, различные митинги проходят без того, что приводит к беспорядкам», - сказал Песков.
Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих против тотальной фальсификации на выборах, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
© «Вечерние ведомости»
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